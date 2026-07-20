Más de 21.000 personas pasaron por el Atlantic Fest

Público durante los conciertos en A Concha Aitana Vidal

La organización del Atlantic Fest, la productora New Live, celebra el éxito de su décimo aniversario y cifra en más de 21.500 los asistentes al evento. “Congregó a más de diez mil personas en cada una de sus dos jornadas principales”, apuntan, a la vez que añaden que la cita se consolida como una de las “imprescindibles” del verano gallego.

Durante todo el fin de semana, el público disfrutó de un cartel del que formaron parte artistas internacionales como Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club y Shame, así como otros grandes nombres de la escena nacional, como Los Planetas, Carolina Durante, Nacho Vegas, Carlos Ares, Triángulo de Amor Bizarro, Depresión Sonora o Nadadora.

“La excelente respuesta del público y el ambiente vivido durante todo el festival convirtieron esta edición en una auténtica celebración de la música en directo”, señalan desde la organización.

Consideran desde New Live que uno de los éxitos del Atltantic es que mantiene su “personalidad única”, ya que “ha sabido crecer sin perder su esencia, apostando por un formato cuidado, una programación de calidad y un entorno privilegiado pegado a orillas de la Ría de Arousa”. La organización agradece la confianza del público, el compromiso de los artistas y el trabajo de todas las personas, instituciones, patrocinadores y colaboradores que hicieron posible una edición tan especial. Además, anuncian que miran ya al futuro, para “seguir ofreciendo una experiencia musical única”.