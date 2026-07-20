Esquerda Unida de Vilagarcía denuncia falta de mantenimiento de los contenedores de basura

Contenedores con la apertura tapada Cedida

El grupo municipal de Esquerda Unida de Vilagarcía denuncia “un novo incumprimento” de la empresa concesionaria de la recogida de residuos, Urbaser, con respecto a las obligaciones del contrato. En esta ocasión, se trata de la limpieza y mantenimiento de contenedores. “Actúa como se o prego fose papel mollado”, señala el portavoz, Juan Fajardo, que recuerda que el servicio “custa millóns de euros ás arcas municipais”, que paga “relixiosamente” la ciudadanía.

Para Fajardo, uno de los ejemplos “máis evidentes” de dicho incumplimiento es el estado de los contenedores. “Na actualidade xa son decenas os que teñen inutilizado o mecanismo de apertura mediante pedal, obrigando á cidadanía a levantar a tapa coas mans ou, directamente, impedindo o seu uso normal”, señala el concejal de EU.

Fajardo incide en que se trata de un problema que afecta sobre todo a las personas con movilidad reducida y a quienes tienen dificultades para manipular los contenedores. “Este feito supón un incumprimento claro do contrato, xa que a empresa se comprometeu expresamente a reparar ou substituír os contedores avariados nun prazo máximo de 24 horas”. EU también denuncia que se incumple la limpieza integral de las islas de contenedores cada quince días.

"O Concello non pode limitarse a facer de espectador. Ten a obriga de fiscalizar o contrato", señala Fajardo, que considera que la edil responsable, Tania García, "non está a facer o traballo polo que cobra a tempo completo". Por ello, piden que se pongan en marcha los mecanismos de control previstos en el contrato.