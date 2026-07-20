Cierran al baño la playa de Canelas por contaminación de e-coli

Cartel de prohibido bañarse en Canelas Aitana Vidal

El Concello cerró al baño la playa de Canelas, en Sobradelo, tras recibir una analítica en la que se advierte de presencia de escherichia coli por encima de los límites admisibles y, por tanto, se desaconseja el baño temporalmente mientras no se supere este episodio.

Desde el gobierno local vuelven a mostrar su malestar por el método de avisos. La muestra se tomó el jueves, por lo que el resultado no se notificó hasta el viernes 17 a las 15:05 horas, con las oficinas municipales ya cerradas, de tal forma que no fue efectiva hasta el lunes 20. El ejecutivo insiste a la Xunta en que "é necesario habilitar outro método máis eficiente e, sobre todo, eficaz".

"Como xa sucedeu hai un par de semanas co Preguntoiro, é probable que cando xa se está advertindo (hoxe) á poboación de que non debe bañarse en Canelas, xa o episodio de contaminación pasou: o realmente importante, o eficaz, era que as persoas usuarias do areal o souberan o pasado xoves, non agora", señalan fuentes municipales.

Según las analíticas conocidas hoy, en Canelas se detectó eschericihia coli con un valor de 2005 NMP/100 ml (cuando lo máximo autorizado es de 800 NMP), mientras que los esterococos intestinales estaban