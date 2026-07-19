La Festa da Ameixa de Carril mantiene todo su sabor pero con algunos cambios: este es el programa

Miles de personas se dan cada año cita en la Festa da Ameixa Gonzalo Salgado

La difícil situación del sector del mar obliga a la Cofradía de Carril a reducir los gastos de la emblemática Festa da Ameixa, por lo que el acto con el pregonero y los nombramientos no se llevará a cabo este año, donde el sabor y la música serán los grandes protagonistas. La celebración será el fin de semana del 8 y el 9 de agosto y la cita ya tiene un cartel, diseñado por Rebeca Losada, que desborda colorido y elementos arousanos.

“Este ano será unha edición diferente. Máis sinxela, marcada polo momento complicado que está a vivir o sector”, explican desde la Confraría Santiago Apóstolo de Carril en sus redes sociales, e incide en que dicha situación obligó a “deixar atrás algunhas das actividades que viñan sendo habituais, pero sen perder nunca a esencia do que importa”. Y es que lo fundamental, añaden desde el pósito, es “gozar da degustación das mellores ameixas do mundo”, las de O Carril, “un produto único, froito do esforzo, da tradición e do traballo da nosa xente”.

La programación comenzará el sábado 8 con la Regata de Vela Latina, a las 17:30 horas, y a las nueve y media de la noche habrá reparto de arroz con almejas y berberechos, amenizado por el grupo de gaitas Brisas do Ulla y por The Music Box Band.

Al día siguiente, domingo, serán los actos centrales, que comenzarán con el pasacalles de Xirifeiros, Brisas do Ulla y Airiños do Carril, para dar paso ya a la degustación de almejas a la marinera, hasta fin de existencias. La banda sonora correrá a cargo de Pablo Balseiro & The Verbenian Orquestra.