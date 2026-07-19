Juan Carlos Maneiro | “Nuestra asociación está llegando a su final, pero no dejaremos de ayudar”

Juan Carlos Maneiro es psicólogo y vicepresidente de la asociación Arousa Solidaria, dedicada a ayudar en todos los niveles (alimenticio, económico, psicológico, administrativo) a quien les solicitase ese apoyo. Hoy repasa casi dos décadas de trayectoria y nos explica por qué ha llegado el colectivo a su final.

¿Qué ayuda prestan?

Ayudamos a gente con necesidades especiales tanto a nivel económico como social u otros tipos. En esto nos metió el presidente de la asociación, Suso, que siempre que te llama es para algo de este estilo. La primera vez que colaboré con él era con temas de pañales y alimentos infantiles. Fue llamativo porque llenamos el coche de pañales y cuando llegamos a la asociación nos dijo “ponedlos en ese palé”, y el palé no tenía nada. En ese momento te das cuenta de lo mucho que parece que haces, pero que al final es poca cosa. Y eso fue el germen de todo.

¿Qué necesidades detectaron?

Empezamos por cosas muy pequeñas, pero poco a poco te das cuenta de que la sociedad necesita más ayuda. Cada vez te pedían cosas distintas: papeles, problemas psicológicos, económicos... Entonces dices “habrá que dar el paso” y lo dimos.

¿Han ido cambiando esas necesidades a lo largo de los años?

Generalmente es siempre lo mismo: necesidades puntuales de alimentación, administrativas... Sí puede aparecer en un momento un volumen mayor de unas que de otras.

En el tema de alimentación, ¿hacen recogidas de alimentos?

Sí. También teníamos un huerto solidario en el que buscábamos por una parte cubrir necesidades alimentarias y por otro nos servía para integrar gente en el mercado laboral. Llegó un momento que parecíamos una agencia de colocación, porque las empresas nos llamaban para pedirnos trabajadores. La gran suerte es que la gente que íbamos introduciendo, siempre funcionaba bien.

Dice “teníamos”. ¿Ya no tienen ese huerto?

Nuestra asociación está llegando al final de su etapa. Fue muy gratificante, le dedicamos mucho tiempo y eso sale de quitárselo a la familia, que te acaba reclamando “estás para los demás y para nosotros no”. Por otro lado, ya no tenemos ese volumen de personas que necesitan ayuda y esta es una etapa que vamos a cerrar, aunque sigamos colaborando con otras asociaciones, porque estas cosas, cuando empiezas, no lo dejas nunca. Es como cuando eres padre o madre: mueres con el cargo.

¿Han tenido voluntarios?

Esa fue nuestra gran pelea. No lo conseguimos. Es muy difícil tener gente que te ayude. Llegamos a tener cuatro o cinco, pero no pudimos consolidarlos. La gran envidia que me dan otras asociaciones es que tienen grupos enormes de voluntarios.

¿Por qué cree que no se pudo?

Nuestra asociación no era venir, estar cinco minutos e irse. Tenías que dedicarle horas y horas y eso fue quizás el motivo.

También cubrían necesidades económicas puntuales de la gente. Ese dinero saldría de sus bolsillos particulares...

Sí, funcionábamos como “banco de pobres” y salía de nuestros bolsillos. Eran emergencias inmediatas. En una ocasión, el día de San Roque estuvimos buscando pensión para una familia joven, con una niña de pocos meses, que estaba en la calle. Al final lo conseguimos, por eso es tan gratificante.

¿Algún otro caso que recuerde que le marcase?

Tuvimos una familia que vivía en una escalera. También llegamos a transportar leche o excedentes de pescado que conseguíamos. El coche del presidente olía a cualquier cosa menos a algo normal.

¿Diría que la sociedad en general es solidaria?

Hay de todo, pero lo que más abunda no es la solidaridad. Cada vez nos alejamos más de los problemas de la gente y somos más individualistas. Al final, de qué te vale vivir si no haces nada por nadie. A lo mejor tienes un vecino pasando por dificultades y no lo sabes. Ya intentas no conocer ni a los vecinos para no saber los problemas que tiene. Pero bueno, hemos tenido amigos con negocios o que eran abogados, médicos, etc, que han sido muy colaboradores con nosotros.

Pero supongo que también se sufre, al estar en contacto con historias tan duras.

Sí, son duras y a veces te llevas para casa el problema de los demás, pensando en cómo solucionarlo.

¿Han tenido seguimiento de esas familias a las que ayudaron?

Sí, con muchos todavía tenemos interacción. Nos llaman a menudo.

¿Y qué les dicen ahora que se sabe que ya no va a seguir la asociación?

La mayor parte te dice que no lo dejes. Pero tampoco tenemos relevo. La junta directiva somos los mismos y llega un momento en que seguir es complicado.

¿A cuánta gente pueden haber ayudado a lo largo de todos estos años?

Entorno a unas 200 personas, o más. La mayor parte de Vilagarcía, pero también extranjeros. Tuvimos algunos argentinos o una señora polaca.

¿Qué balance hace entonces, ahora que cierran esta etapa?

Ha sido una experiencia muy gratificante. Te pasa factura, pero también te da un choque de realidad. Hemos conseguido integrar a gente en empresas de Vilagarcía... Es como una ola, cuando estás arriba y ves que ayudas a mucha gente dices “caray, servimos para algo”. Luego bajas, cuando la gente pierde el trabajo o recae en toxicomanías. Pero es la vida en sí, éxitos y fracasos. Creo que estos años han sido más de éxitos que de fracasos.