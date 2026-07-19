Joe Crepúsculo cierra el Atlantic Fest con un chute de energía

Joe Crepúsculo en el escenario de O Castro Aitana Vidal

La décima edición del Atlantic Fest en Vilagarcía concluyó esta mañana con todo un éxito de participación y un broche final que salió del entorno de A Concha-Compostela para hacer vibrar el histórico barrio de O Castro, en una sesión abierta y gratuita.

Fueron Aiko el Grupo, la otra banda de Teresa Iniesta (Repion) el encargado de dar el pistoletazo de salida a esta despedida, con un divertido directo y unas letras inquietas y originales que hicieron que los asistentes recuperasen, rápidamente, las energías desgastadas durante el fin de semana.

Llenos estaban los locales de O Castro para disfrutar del concierto de Joe Crepúsculo, que no dio tregua al ejército de camisas festivaleras y de looks “festivaleros” que lo esperaba incansable y que bailó y coreó todos y cada uno de sus hits.