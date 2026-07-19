El Apóstol y San Fidel: El calendario festivo apunta a Carril

La Danza das Espadas es uno de los momentos más esperados Gonzalo Salgado

Carril tiene una intensa programación festiva por delante. Recién terminadas las fiestas del Carmen, que organiza la Cofradía, el próximo fin de semana será el turno del Apóstol, un cita muy esperada en la localidad marinera. Comenzará el viernes 24, a partir de las 11 horas, con pasacalles de Fanfarria Furruxa, Xuntanza, Brisa do Ulla y Malveiras, que estarán acompañados por los Gigantes y Cabezudos. A las 14 horas habrá una sesión vermú con las charangas y a las siete volverá a salir el pasacalles. A las 23 horas comenzará la verbena, que será a cargo delos grupos La banda de Ayer y Assia.

El sábado 25, los Gigantes y Cabezudos volverán a salir a las 11, al ritmo de la Banda de Música de Vilagarcía, la charanga Xuntanza y los grupos de gaitas Os Terribles de Arousa y Brisa do Ulla. A las 19:30 horas será la procesión solemne, con la tradicional Danza de Espadas y, desde las 22 horas, Claxxon, Vilamariache y Prisma pondrán el broche de oro.

Tomará relevo el domingo 26 San Fidel, con pasacalles de Gigantes y Cabezudos y el grupo Xirifeiros, que a las 14 horas se encargará de la sesión vermú. A las seis de la tarde será e turno de la regata de vela latina y a las ocho se celebrarán las tradicionales cucañas, en A Covacha. Ya por la noche, desde las 21 horas, serán los conciertos, que comenzarán con Xuntanza, Dj Compota y los conocidos grupos Somoza Trío y Los Lunes al Sol.