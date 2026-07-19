Detienen en Vilagarcía a un hombre que iba desnudo en bicicleta y sobre el que pesaba un requerimiento judicial

Un coche de la Policía Local de Vilagarcía MONICA FERREIRÓS

La Policía Local de Vilagarcía detuvo el sábado por la tarde a un hombre que circulaba en bicicleta completamente desnudo e insultando a los viandantes. Ocurrió en la Rúa Vilaboa, en Sobradelo, y hasta allí se desplazó la patrulla. Cuando comprobaron sus datos, vieron que tenía vigente una orden de detención por no haberse presentado, de regreso, en un centro penitenciario tras un permiso.

Por ello, fue de nuevo arrestado. Es un vecino de Vilagarcía, de 55 años de edad y con numerosos antecedentes penales.

La Policía Local de Vilagarcía también realizó, durante los turnos de noche y de mañana, diversos controles de alcoholemia, que dieron como resultado dos positivos.

Los agentes realizaron un refuerzo operativo debido a la celebración del Atlantic Fest, así como un dispositivo de tráfico por procesión en Vilaxoán en honor a la Virxe do Carme.