Cortegada, un estudio de pintura al aire libre

Vistas de la isla de Cortegada Mónica Ferreirós

AmarCarril pone en marcha una innovadora iniciativa para disfrutar de la isla de Cortegada con todos los sentidos puestos. Se trata de una experiencia para los amantes del arte y la naturaleza, que podrán particular en un Estudio al Aire Libre.

Allí, podrán pintar un paisaje único, formado por la antigua aldea y sus ideas escondidas y por el bosque de laureles más grande de Europa. La actividad se llevará a cabo el sábado 8 de agosto, en horario de 9 a 14:30, con embarque desde el puerto de Vilagarcía. La jornada incluirá una visita guiada para conocer la historia y el patrimonio natural que miran a O Carril.

A continuación, tendrá lugar la sesión de pintura al aire libre. Es una propuesta dirigida tanto a las personas aficionadas al dibujo como a cualquiera que desee vivir una experiencia diferente, combinando creatividad, naturaleza y patrimonio en un enclave único en la Ría de Arousa.

Para realizar la reserva, se pueden dirigir al correo electrónico info@amarcarril.es, a su página web o al número de teléfono 626249725. La entidad apuesta por experiencias sostenibles, que muestren la riqueza cultural y natural asociada a la Ría de Arousa, al marisqueo y, en concreto, a Carril y la isla de Cortegada, pensadas además para todo tipo de públicos.