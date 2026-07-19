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Vilagarcía

Cortegada, un estudio de pintura al aire libre

AmarCarril organiza una experiencia única para disfrutar del paisaje y la historia de la isla

Olalla Bouza
19/07/2026 17:37
Vistas de la isla de Cortegada
Vistas de la isla de Cortegada
Mónica Ferreirós
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AmarCarril pone en marcha una innovadora iniciativa para disfrutar de la isla de Cortegada con todos los sentidos puestos. Se trata de una experiencia para los amantes del arte y la naturaleza, que podrán particular en un Estudio al Aire Libre.

Allí, podrán pintar un paisaje único, formado por la antigua aldea y sus ideas escondidas y por el bosque de laureles más grande de Europa. La actividad se llevará a cabo el sábado 8 de agosto, en horario de 9 a 14:30, con embarque desde el puerto de Vilagarcía. La jornada incluirá una visita guiada para conocer la historia y el patrimonio natural que miran a O Carril.

A continuación, tendrá lugar la sesión de pintura al aire libre. Es una propuesta dirigida tanto a las personas aficionadas al dibujo como a cualquiera que desee vivir una experiencia diferente, combinando creatividad, naturaleza y patrimonio en un enclave único en la Ría de Arousa.

Para realizar la reserva, se pueden dirigir al correo electrónico info@amarcarril.es, a su página web o al número de teléfono 626249725. La entidad apuesta por experiencias sostenibles, que muestren la riqueza cultural y natural asociada a la Ría de Arousa, al marisqueo y, en concreto, a Carril y la isla de Cortegada, pensadas además para todo tipo de públicos.

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