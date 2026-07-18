Vilagarcía recupera la Romaría dos Maiores y la traslada a octubre

Una edición anterior de la romería Mónica Ferreirós

La esperada Romaría das Persoas Maiores de Vilagarcía ya tiene fecha: será el sábado 10 de octubre, en el recinto multiusos de Fexdega. Así lo decidió el Consello Local de acuerdo con el área de Servizos Sociais, que dirige Tania García.

De esta manera, señalan desde Ravella, se cumple con “dous compromisos adquiridos polo goberno local: un, recuperar o evento despois da suspensión de 2025; e dous, trasladalo ao outono, evitando as altas temperaturas de anteriores edicións”, que normalmente se llevaban a cabo en el mes de junio.

Una vez que finalice la temporada estival, se abrirá el periodo de inscripción. La previsión pasa por ofertar medio millar de plazas. Habrá cáterin, animación musical y, al final, un baile. Como novedad, y por decisión del Consello Local das Persoas Maiores, este año los acompañantes de las personas anotadas deberán pagar el precio entero en el caso de que no estén empadronados en Vilagarcía. Los que sí lo estén, sean mayores de 65 años o sean acompañantes, tienen derecho a una bonificación, de tal forma que abonarán solo un tercio de la tarifa del evento.

Una larga tradición

La Romaría dos Maiores tiene casi cuarenta años de tradición. La de 2025 fue la única edición que no se celebró y desde el Concello explican que se debió a que “coincidiu coa entrada en vigor das novas tarifas do Servizo de Axuda ao Fogar (SAF), que obrigou a optimizar os partidos” del departamento. Por ello, apuntan desde Ravella, “foi o propio Consello Local quen asumiu esa necesidade e a obriga de aprazar, primeiro, e suprimir, despois, a Romaría”. Sin embargo, con la inclusión en los Presupuestos de 2026 de medio millónd e euros más para hacer frente “á avultada factura do SAF, tal e como se comprometera o goberno de Alberto Varela”, fue lo que permitió que ahora sí se pueda celebar la Romaría en la fecha y en las condiciones decididas por los propios representantes de las personas mayores. A partir de septiembre, las personas asistidas en asistir deberán estar atentas a los plazos.