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Vilagarcía

La magia del Atlantic: desde el vermú con Vegas al fin de fiesta con Los Planetas y Franz Ferdinand

El festival celebra hoy una sesión abierta al público en la Praza do Castro como regalo a tres días de música

Olalla Bouza
18/07/2026 22:14
Nacho Vegas durante la actuación
Nacho Vegas durante la actuación
Aitana Vidal
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La magia del Atlantic Fest permite que el entorno de A Concha-Compostela se convierta en un “no parar”, con música para diversos gustos con la esencia un evento al que, año tras año, regresan quienes lo vivieron por primera vez. Ayer, el vermú corrió a cargo de Nacho Vegas, en una sesión que ni el sol se quiso perder. Pero las elevadas temperaturas no asustaron ni al de Michi Panero ni a sus fans, fieles a la cita y con el entusiasmo a flor de piel. Fue uno de los momentos especiales de una jornada que se cerró con un broche por todo lo alto.

De ello se encargaron, en primer lugar, Los Planetas. Los granadinos, autores de éxitos como ‘Un buen día’, son parte imprescindible del Atlantic Fest, donde ya tocaron más de una vez y al que regresaron para celebrar su décimo aniversario. Tampoco se quiso perder esta cita tan especial la banda Franz Ferdinand, con sus himnos para levantar el pabellón.

La de hoy será una sesión para ir “de tranquis” y abierta al público en general, es decir, gratuita. Cambia también de escenario y se desplaza a la Praza do Castro. Actuarán Ako el Grupo y Joe Crepúsculo, como despedida a tres días mágicos.

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