La ANPA de A Lomba convoca una concentración por la defensa de "unha inclusión real"

Familias de A Lomba Mónica Ferreirós

La Asociación de Nais e Pais A Xunqueira, del colegio A Lomba, convoca a todas las familias de Vilagarcía a una concentración que se llevará a cabo el miércoles, 22 de julio, en la Praza de Galicia, a las 20 horas. El objetivo es reclamar “unha educación de calidade con inclusión real”, tras las medidas anunciadas por la Xunta para el próximo curso.

La directiva de la ANPA mantuvo una reunión con la Xefatura Territorial de Educación en la que se informó de que, además del cierre de una de las líneas de 4º de Infantil (de tres años) y de la supresión de una profesora de esta etapa, también se suprime otra plaza de Audición e Linguaxe.

Las familias señalan que el centro cuenta con 47 alumnos y alumnas con necesidades especiales y 109 con necesidades específicas, por lo que “non podemos permitirnos ningún recorte de profesorado”.

Además, apuntan que “a inclusión nas aulas non pode ser un simple eslogan de campaña electoral. Fan falta recursos para unha inclusión real que beneficie a todo o alumnado”.

Por otro lado, recuerdan que durante el curso que acaba de finalizar el centro sufrió dos desprendimientos de fachada y llevan años con goteras, por lo que piden una reforma.