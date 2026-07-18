Cornazo denuncia la quema de redes de pesca al lado del monte

Asfalto quemado en Coruxo Cedida

Vecinos de Cornazo denuncia la aparición de redes de pesca quemadas en plena carretera de acceso al campo de fútbol. Ocurrió el viernes, justo el día después de que realizasen una limpieza en esa misma zona.

Por la mañana, se encontraron con la sorpresa de que había trozos de red pegados al monte, con asfalto ya derretido, y temen que, “en cualquier momento pueda producirse un incendio”.

Dieron aviso a la Policía Nacional y a la Policía Local. Piden un mayor control en la zona, ya que no es el único problema que se registró y esperan que, con más vigilancia, las personas que realicen estos actos “se asusten” y no se vuelvan a repetir.

No es la única protesta en Cornazo, ya que los vertidos en zona comunal también son continuos. Lo cierto en zona de monte, al inicio del camino, se puede encontrar todo tipo de basura, desde voluminosos como restos de mesas, colchones o sofás hasta bolsas con material de obra. Se trata de un problema que se da en otros puntos del monte vilagarciano, como Cea.

Cabe recordar que la empresa Urbaser dispone de un teléfono para concertar la retirada de voluminosos, en las que se acuerda una hora para dejarlos en la vía pública y que los recojan.