Varela cree que la concentración por la medicalizada "desautoriza" al conselleiro y el BNG se niega a firmar una declaración con el PP

Concentración ambulancia medicalizada Vilagarcía Mónica Ferreirós

El alcalde, Alberto Varela, considera que la movilización ciudadana que se llevó a cabo en Vilagarcía contra el traslado, en verano, de la ambulancia medicalizada, “desautoriza” al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. “Facía tempo que non se vía a tanta xente reclamando ao únisono”, apuntó el regidor.

El socialista, que destacó el apoyo también de responsables locales de la comarca, se mostró convencido de que la movilización ciudadana será la que haga “rectificar” a la Xunta de Galicia como, dijo, “fixo en 2016”, al dotar a la comarca de la UVI móvil. “Non imos parar”, advirtió Varela.

Por su parte, el BNG envió un comunicado para advertir de que no firmará ninguna declaración institucional con el PP, “por ser os responsables da perda da ambulancia medicalizada”. Consideran que “non ten sentido” una posición unitaria con el partido al que acusan de desmantelar “un servizo esencial para a atención sanitaria da veciñanza”. Hacen alusión, además, a las recientes declaraciones del conselleiro de Sanidade, al que coinciden con Esquerda Unida a la hora de señalar como “persoa non grata para Vilagarcía, ao defender un recorte que afecta directamente á saúde e á seguridade da poboación”. “Non é coherente nin crible compartir unha declaración institucional con quen está a promover as políticas que provocaron esta situación. O BNG continuará esixindo a restitución inmediata da ambulancia medicalizada apara Vilagarcía e a nosa comarca”, dicen los nacionalistas