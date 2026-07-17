Condenan a un narco de la red de Marcial Dorado tras 16 años huido de la justicia

Alijo south sea Diario de Arousa

La operación que acabó con Marcial Dorado en prisión, aún da sus últimos coletazos en los tribunales. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de condenar a un vecino de Marín a nueve años de prisión y a una multa de 69 millones de euros tras llevar 16 años huido de la justicia. Lo consideran culpable de un delito contra la salud pública con sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad notoria y en el seno de una organización delictiva..

La sentencia también lo absuelve de la acusación de narcotráfico por otra operación de tráfico de drogas. El marinense, que se estuvo en prisión preventiva durante un tiempo y llevaba en situación de rebeldía desde el 11 de febrero de 2009 y hasta el mismo mes de 16 años después, en 2025, cuando fue detenido, podrá descontar de la condena el tiempo que estuvo entre rejas.

El hombre es miembro del entramado de Dorado y fue nombrado director de la empresa Transportes del Golfo, propietaria de la lancha nodriza Nautillus, utilizada para el transbordo de los seis mil kilos de cocaína incautados en 2002 en el mercante South Sea.

Una operación histórica

El hombre, que sí reconoció conocer a Dorado y a otros acusados, dijo no tener nada que ver ni con el buque ni con la lancha, pero el alto tribunal considera que las pruebas demuestran lo contrario, entre otras cuestiones el hecho de que fuese el director-presidente de Transportes del Golfo SA, “una pieza imprescindible para poner en funcionamiento la infraestructura marítima”, debido a su “activa implicación en la estructura societaria” y con “pleno conocimiento de que su actuación tenía como finalidad la realización de una actividad de tráfico de drogas”, señala la sentencia, contra la que es posible interponer solo recurso de casación ante el Supremo. El barco South Sea fue intervenido en aguas del Altántico en 2003, con 283 fardos de cocaína, en el marco de la operación ‘Retrofornos’, dirigida por el juez José Antonio Vázquez Taín y en la que, por primera vez, Marcial Dorado “cayó” por narcotráfico.