Roquiño, el chatbot que hace de las visitas a Vilagarcía una experiencia inolvidable

Presentación de la nueva web Aitana Vidal

Vilagarcía cuenta desde ya con un ayudante de lujo: Roquiño. Se trata de un chat bot, integrado en la nueva plataforma turística, que convierte el viaje de los visitantes al municipio en una experiencia sencilla, amena y divertida. Se trata un programa informático que se alimenta de información veraz y contrastada, por lo que el empresariado local y las asociaciones y entidades del sector contribuirán a "alimentar" con datos verificados sobre sus actividades u oferta al que está llamado a ser el perro más mediático de la comarca de O Salnés.

Roquiño es solo una parte de una amplia plataforma que ya está finalizada, que se puede descargar en los móviles a través de un código QR o de la propia web de Visit Vilagarcía y que incluye también una información muy demandada: dónde aparcar al llegar al municipio. Nueve de los 18 disuasorios distribuidos a lo largo y ancho de la localidad ya se pueden consultar las plazas totales y las que están disponibles, en zonas como O Piñeiriño, Carril, Rodrigo de Mendoza o Ravella, entre otros.

Estos datos se irán ampliando y modificando, en función de los disuasorios, que tendrán cámaras para poder informar sobre el espacio libre, que se calcula según los metros cuadrados. En la web también se puede encontrar datos sobre los aparcamientos privados y próximamente también se integrarán otros programas de movilidad, como el VaiBike.

La plataforma inteligente de turismo y movilidad, que ayuda a mejorar la experiencia de los visitantes a Vilagarcía, está financiada con los fondos Next Generation, a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.