Ravella contrata un estudio topográfico para ensanchar la Rúa da Rosa en Carril

Vistas de O Carril desde A Rosa Mónica Ferreirós

El gobierno local acaba de dar otro paso para ensanchar la Rúa da Rosa con la contratación del levantamiento topográfico de la zona afectada, que se extiende desde el inicio del vial, junto a la curva de la carretera de salida del municipio hacia Catoira.

También incluye la realización de un estudio geotécnico, indispensable para la construcción de un muro de contención, clave del proyecto. Este cierre es lo que permitirá eliminar el estrechamiento que, a día de hoy, solo permite el paso de un vehículo en una vía interior que discurre casi paralela a la general. Tan pronto como se conozca este dictamen, se redactará el proyecto técnico, con la intención de ejecutarlo dentro de este mismo año, ya que cuenta con financiación propia, explica el ejecutivo.

Cesiones de propietarios

Esta ampliación es una demanda vecinal, al igual que el proyecto que se está llevando a cabo en la Rúa Nova de Trabanca Sardiñeira, que permitirá duplicar la superficie y permitir el paso de dos vehículos a la vez. La intervención contempla también la renovación o extensión de las redes de aguas y saneamiento. Ambas obras son posibles gracias a cesiones de terrenos particulares