La esencia Atlantic Fest toma la playa de A Concha en Vilagarcía

Público en el Atlantic Fest Aitana Vidal

La décima edición de Atlantic Fest fue todo un éxito de ventas pero, sobre todo, de ganas. Las que demostraron los asistentes desde primera hora de la tarde, cuando comenzaron las colas para la pulseración y para acceder a un recinto que es un ingrediente imprescindible de la “receta” del festival: el de A Concha-Compostela, con sus espectaculares puestas de sol con banda sonora.

Es un festival que sabe a verano, como el nombre del grupo que inauguró esta cita tan especial, ‘Nadadora’, que con su pop independiente encaja a la perfección con el espíritu ‘Atlantic’ y que llega en el marco de su regreso a los escenarios tras doce años. Fueron el pistoletazo de salida para un cartel potente, que ayer estuvo encabezado por los irlandeses Two Door Cinema Club y que incluyó nombres tan conocidos como Carolina Durante o los gallegos Triángulo de Amor Bizarro, sinónimo de éxito en cualquier festival.

Programa para hoy

La masiva asistencia al Atlantic Fest pudo verse también en el camping de Bamio, donde se encuentran alojados. La de hoy será una jornada muy potente, con varios puntos fuertes. Abre el programa el intimismo de Alonso para dar paso a Nacho Vegas, que llega al festival en una nueva etapa creativa y que actuará pasadas las tres de la tarde. Después será el turno de Depresión Sonora, para seguir con Shame. A las 21:05 llega Carlos Ares, también esencia festivalera y con un nutrido grupo de fans y a las once de la noche, llegan los que nunca se pierden una fiesta indie: Los Planetas, con más de tres décadas sobre los escenarios y un directo que sigue encandilando. Franz Ferdinand pone el broche.