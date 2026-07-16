Vilaxoán Canta estrenará nuevo escudo

Varela, Mochales y Outón con Álvaro Cardalda, delante del escudo Mónica Ferreirós

Vilaxoán Canta es una cita imprescindible para la parroquia de Sobrán, que el lunes se dará cita en la Praza Rafael Pazos. Lo hará, además, con un estreno importante: el rehabilitado escudo del antiguo concello, que ya luce sobre el pavimento.

El alcalde, Alberto Varela, acudió a visitar el resultado junto a las concejalas de Urbanismo y Cultura, Paola María y Sonia Outón, además acompañados por el director de la coral más numerosa de Galicia, Álvaro Cardalda. “Creo que pocos días hay tan apropiados para estar aquí”, dijo el regidor, aludiendo así a la Virgen del Carmen, que celebran localidades marineras de toda Galicia, incluidas Carril, Vilagarcía y Vilaxoán.

“Es un día de mucho arraigo aquí”, incidió Varela, que destacó que “sáldase a débeda que tiñamos con Vilaxoán” con la renovación del escudo. Y es que el antiguo, adoquinado, se rompió con el paso de un camión que retiraba el alumbrado de Navidad, por lo que optaron por hacer no nuevo que, además, recupera la estética e historia original. Así, se trata de una talla sobre losa de granito de 420x360 centímetros y ocho de grosor. La imagen es fiel al sello del Concello Constitucional de Vilaxoán, que representó a la localidad durante el periodo de 1836 a 19134, hasta que se fusionó con Vilagarcía y Carril. Por ello, se mantiene la grafía original, acompañada de cartelería explicativa.

Un grabado que se realizó en los talleres de Obras e Proxectos Gomacons SL, especializada y con máquinas CNC de alta precisión, y diseñado por el departamento de Comunicación de Ravella. A todos ellos agradeció su labor el alcalde, así como a la Asociación de Veciños, que trabajó por mantener el recuerdo y la identidad de la localidad. Varela destacó que, “dentro de Vilagarcía, Vilaxoán tiene “a súa propia personalidade, a súa esencia”, que lo “caracteriza”.

Un invitado sorpresa

Por eso, el de esta mañana fue un acto especial. Otro será el del lunes, broche de las Festas do Carme que comienzan este fin de semana, con Vilaxoán Canta. Álvaro Cardalda explicó que son alrededor de cuarenta niños y niñas los que están participando, desde hace semanas ya, en los ensayos. “Cada anos temos máis”, apuntó el director de la coral, que también aumenta su participación en la categoría adulta, llenando una plaza en la que siempre hay un artista sorpresa. No se desvelará hasta ese mismo día, pero Cardalda adelanta que es una persona muy relacionada con la voz y el canto colectivo.

El músico llevaba tiempo acompañando a Manso en esta cita tan importante, en la que cientos de personas se dan cita en la Praza Rafael Pazos para entonar canciones típicas de las tabernas y los pueblos marineros. Hace unos años que dio el salto a la dirección y desde entonces centró los esfuerzos en impulsar el relevo generacional, impulsando la coral infantil que garantiza el futuro de la cita.