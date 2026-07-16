Vilagarcía sale a la calle por la ambulancia medicalizada: "Non é un luxo, é algo do que dependen vidas"

La protesta fue en la Praza de Galicia Mónica Ferreirós

Ni una sola bandera acompañó a la concentración que llenó la Praza de Galicia de Vilagarcía para reclamar la ambulancia medicalizada durante todo el año para el Hospital do Salnés. Ningún partido político ni sindicato –solo faltó el Partido Popular– enarboló sus símbolos porque la de ayer era “a protesta da cidadanía, de todos e de todas”. Personas de todas las edades acudieron a la llamada de la asociación de comerciantes y hosteleros de Zona Aberta tan solo un día después de que el propio conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez, advirtiese que la situación se quedará tal y como está, con la UVI desplazada a Sanxenxo y con el centro de Ande sin esta dotación durante la temporada estival.

La presidenta del colectivo convocante, Rocío Louzán, fue la encargada de tomar la palabra por una causa que “consideramos vital para todos os concellos da área sanitaria do Salnés”. Los nombró uno a uno, sin dejarse ninguno atrás, consciente de que entre los asistentes había gente no solo de Vilagarcía, sino de otras localidades próximas. También para dejar claro que “isto non vai en contra de ningún concello”, en referencia clara a que no hay intención de que se le retire la ambulancia desplazada a Sanxenxo, sino que se le dote de una a mayores de la que ya existe en el centro hospitalario de Rubiáns.

Louzán utilizó pocas cifras, porque defendió que “isto non é cuestión de estatísticas nin de números, senón de persoas e de vidas” e insistió en que “cada minuto conta e cada segundo nunha emerxencia marca a diferencia”.

En su intervención la comerciante habló de una decisión “inxustificable” y tildó de “inaceptable que se perda este recurso”. De hecho declaró que “non estamos falando dun luxo, senón dun servizo esencial, da diferencia que pode ser entre vivir ou morrer”.

Louzán reconoció que “organizar recursos non é sinxelo”, pero pidió a la Consellería de Sanidade que “escoite aos profesionais sanitarios, que son os que saben disto, e tamén que nos escoite á cidadanía”. Algo que, a su juicio, no se ha hecho.

La presidenta de Zona Aberta puso voz a lo que ella definió como “a reivindicación de todo un pobo” y apeló a que “aquí estamos persoas diferentes que, por encima de todo, somos cidadáns unidos pedindo que se recupere un servizo esencial”.

“Vidas” y “saúde” fueron las palabras que la vilagarciana repitió más en un discurso muy aplaudido por quienes asistieron a la protesta y que insistió en que “a saúde non pode depender da época do ano”.

La de Zona Aberta es la primera concentración – fuera de las que lideran partidos políticos– de estas características que se convoca en Vilagarcía por este motivo en los últimos años. “Reclamamos unha solución urxente xa”, concluyó la comerciante.

Tras la intervención hubo gritos espontáneos de “ambulancia xa” y también de “conselleiro dimisión”. En primera fila estaban el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, y responsables de partidos políticos como el BNG, EU o el propio PSOE.