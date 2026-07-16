Vilagarcía abre la inscripción para cubrir las 54 plazas de las Carrozas de San Roque

Edición anterior del Desfile de Carrozas

La Concellería de Cultua de Vilagarcía acaba de abrir el plazo de inscripción para participar en el Desfile de Carrozas, que cierra las fiestas de San Roque. En total son 54 las plazas disponibles, a repartir entre los cuatro vehículos que dependen directamente del Concello (16 por cada una) y las otras del Gato Negro de Carril, la asociación Lumarada de Cornazo, el Centro Artístico Begoña Fontán y la asociación de comercio y hostelería Zona Aberta.

La convocatoria está dirigida a la infancia de 5 a 15 años de edad. Los padres, madres o tutores que deseen inscribirlos tienen hasta el próximo 27 de julio, lunes. Pueden hacerlo bien a través de la sede electrónica o presencialmente, en las oficinas de la Casa Consistorial. El formulario está disponible tanto en la sede como en la web municipal.

La lista de personas admitidas y, de ser el caso, de espera si hubiera más demanda que plazas ofertadas, se publicará en los mismos medios el 7 de agosto. Será en el momento de su comunicación cuando los elegidos conocerán la carroza concreta en la que participarán, de manera que deberán adaptar su vestimenta, con pequeños detalles, a la temática de cada una de ellas. El desfile está programado para el domingo 23 de agosto, a partir de las 21:30 horas.