Una segunda vida para las prendas de piel gracias a una aplicación japonesa

El taller tuvo lugar en la Zapatería Yosu Mónica Ferreirós

El poeta y dramaturgo francés Cyrano de Bergerac es el que da su nombre a la empresa Cyrana, que desembarcó en Vilagarcía para dar una segunda o tercera vida a esas prendas de piel abandonadas en el armario. Elisa Álvarez es la cara visible que está detrás de esta marca vasca, con amplia experiencia en la peletería, y que eligió la Zapatería Yosu – “con la que llevo trabajando muchos años”– para realizar un taller en el que no le faltaron clientas. “Citas para toda la jornada. Estamos a tope”, señala la peletera.

A su dilatada experiencia Elisa Álvarez suma una innovadora aplicación japonesa para transformar cualquier prenda y adaptarla a lo que pida la clientela. “Se hace a través de internet, te pide sobre 90 medidas y te ajusta la prenda a lo que quieres. Es como un escáner de tu cuerpo”, explica. “Es una fórmula muy buena para poder reconvertir prendas que son muy caras, que porque ya no están a la moda no se ponen, y que pueden volver a reutilizarse”, apunta.

Elisa desembarcó en Vilagarcía como el primer lugar de Galicia en el que hace este taller. “Aquí, a lo que dice la aplicación, le añadimos lo que vemos nosotras. Complementamos”, dice. De hecho hasta la capital arousana se acercaron clientas de otros puntos de Galicia que buscaban una salida, sobre todo, para abrigos de pelo y de cuero.

“Lo bueno es que con esta aplicación lo puedes hacer todo desde tu casa. Hay gente a la que le puede dar miedo, pero la verdad es que es algo muy preciso”, señala la peletera. Indica que la clientela lo que busca es “reconvertir prendas que tienen unos treinta o cuarenta años y que ya no usan”.

Indica, de hecho, que “lo que ahora hacemos sobre todo es reconversión para ropa más casual, más ponible. Hay gente que por ejemplo modifica un abrigo, lo hace más corto, y con lo que le sobra pues apuesta por hacerse un bolso o una estola. Siempre hay fórmulas”.

En su tienda en Bilbao Elisa Álvarez también emplea el método tradicional, pero utilizar la aplicación hace que llegue a mucho más público y – sobre todo– que pueda acceder a él esté en el lugar que esté.

“La transformación de la prenda es una auténtica inversión. Es caro porque hay que desmontar el abrigo, por ejemplo, ver los trozos que se usan, adaptarlos. Lleva mucho tiempo”, explica la experta.

Lo que tiene claro la clientela es que “quieren prendas menos pesadas, más cómodas”. El taller en Vilagarcía ha sido, en todo caso, un éxito. Así que volver a Galicia no se descarta.