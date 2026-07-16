Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Las gomas de pelo que puso de moda Erling Haaland se venden en  Vilagarcía

El espacio June Concept Store pone a la venta las clásicas 'Kknekki' que el delantero noruego convirtió en tendencia 

Fátima Pérez
16/07/2026 16:46
Los diseños de las 'Kknekki' que se venden en Arousa
Los diseños de las 'Kknekki' que se venden en Arousa
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los coleteros que puso de moda el delantero de la Selección de Noruega, Erling Haaland, se venden en una tienda de Vilagarcía de Arousa. Concretamente en el espacio June Concept Store que abrió al público el pasado mes de abril para remplazar la tradicional Juguetería Lens. 

El comercio está a punto de abrir sus puertas

De la magia de la Juguetería Lens a la moda de June: el comercio revive en Castelao

Más información

El espacio multimarca ha querido aprovechar el tirón del Mundial de Fútbol, y concretamente del noruego, para sacar a la venta las 'Kknekki'. Eso sí, en Vilagarcía las venden con los colores de la Selección para apoyar al equipo este domingo, en la final de la Copa del Mundo. 

España vs Francia

Final del Mundial en pantallas gigantes: Dónde estarán ubicadas en Arousa

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620