Los diseños de las 'Kknekki' que se venden en Arousa Cedida

Los coleteros que puso de moda el delantero de la Selección de Noruega, Erling Haaland, se venden en una tienda de Vilagarcía de Arousa. Concretamente en el espacio June Concept Store que abrió al público el pasado mes de abril para remplazar la tradicional Juguetería Lens.

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El espacio multimarca ha querido aprovechar el tirón del Mundial de Fútbol, y concretamente del noruego, para sacar a la venta las 'Kknekki'. Eso sí, en Vilagarcía las venden con los colores de la Selección para apoyar al equipo este domingo, en la final de la Copa del Mundo.