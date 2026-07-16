La Xunta señala que se refuerzan los recursos en A Lomba pese a la bajada del alumnado

Imagen del centro en el momento de las obras por los derrumbes Gonzalo Salgado

La Consellería de Educación defiende el mantenimiento de los recursos en el CEIP A Lomba, de Vilagarcía, pese a la bajada de alumnado. Destaca que este descenso es especialmente acusado en la etapa de Infantil, con la mitad de las 160 plazas ofertadas vacías. Por ello, explican, dejará de funcionar una de las líneas de 4º curso (tres años), por lo que 24 alumnos se repartirán en dos clases, “por debaixo das ratios establecidas”, apunta la Xunta.

Salen así al paso de las críticas de la ANPA y las familias de Infantil, ya que aseguran que se mantiene también el refuerzo del profesorado, con un total de once docentes, “dous máis dos nove que lle correspondería por matrícula”, señala Educación.

Atención a la diversidad

En cuanto a la atención a la diversidad, Educación explica que A Lomba mantendrá los tres especialistas de Pedagoxía Terapéutica que ya tenía este año, pero con la diferencia de que el tercero, que tenía carácter extraordinario, ahora se integra en la plantilla con carácter permanente pese a que, inciden desde la administración autonómica, por el número de alumnos solo le corresponderían dos especialistas. Los mismos que se mantienen para Audición e Linguaxe, explican. Las familias denuncian que es uno menos que en el curso pasado. “En 4º de Infantil pasan de 36 a 24 alumnos, repartidos en dúas aulas”, explica Educación, que señala que se trata de un número “moi por debaixo” de los 20 que establecen las ratios y que sube a 25 en el resto de España. “A Xunta non suprime ningunha aula, senón que adapta en función do alumnado”, defienden.