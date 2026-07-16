La Policía rescata a un caballo inmovilizado y con graves heridas en una finca de Guillán

El caballo se encontraba en una finca de la Rúa Extrema CEDIDA

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía rescataron en la tarde de hoy a un caballo que se encontraba en un estado crítico en una finca de la Rúa Extrema, en Guillán. El equino - tal y como señalan los efectivos municipales- se encontraba tumbado en el suelo, con tres de sus extremidades atrapadas por una cuerda atada a un árbol, lo que le impedía cualquier movimiento. Los policías comprobaron que el animal presentaba síntomas de deshidratación severa, agotamiento físico extremo, así como heridas sangrantes en las extremidades, en el ojo derecho y en el hocico.

De inmediato los agentes cortaron las cuerdas que inmovilizaban al caballo y solicitaron ayuda para realizar una inspección del microchip del equino y dar así con sus propietarios, que se personaron en el lugar.

Del mismo modo llamaron a un veterinario, que realizó una valoración urgente y confirmó que el equino se encontraba en una situación crítica. De ahí que le administrase de forma inmediata tratamiento. El animal está ahora bajo observación veterinaria y será el profesional el que firmará un informe detallado del estado del mismo. Este se incorporará a las diligencias policiales oportunas para determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.