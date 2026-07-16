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Vilagarcía

La Policía rescata a un caballo inmovilizado y con graves heridas en una finca de Guillán

Los agentes llamaron a un veterinario, que constató el estado crítico del equino

Fátima Frieiro
16/07/2026 22:26
El caballo se encontraba en una finca de la Rúa Extrema
El caballo se encontraba en una finca de la Rúa Extrema
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Agentes de la Policía Local de Vilagarcía rescataron en la tarde de hoy a un caballo que se encontraba en un estado crítico en una finca de la Rúa Extrema, en Guillán. El equino - tal y como señalan los efectivos municipales- se encontraba tumbado en el suelo, con tres de sus extremidades atrapadas por una cuerda atada a un árbol, lo que le impedía cualquier movimiento. Los policías comprobaron que el animal presentaba síntomas de deshidratación severa, agotamiento físico extremo, así como heridas sangrantes en las extremidades, en el ojo derecho y en el hocico.

De inmediato los agentes cortaron las cuerdas que inmovilizaban al caballo y solicitaron ayuda para realizar una inspección del microchip del equino y dar así con sus propietarios, que se personaron en el lugar.

Del mismo modo llamaron a un veterinario, que realizó una valoración urgente y confirmó que el equino se encontraba en una situación crítica. De ahí que le administrase de forma inmediata tratamiento. El animal está ahora bajo observación veterinaria y será el profesional el que firmará un informe detallado del estado del mismo. Este se incorporará a las diligencias policiales oportunas para determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.

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