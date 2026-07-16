Esquerda Unida pide declarar "pesoa non grata" en Vilagarcía al conselleiro de Sanidade
La formación presentará una moción en el próximo Pleno
El grupo municipal de Esquerda Unida de Vilagarcía presentará al Pleno una moción para declara "persona non grata" al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, por la decisión de retirar la ambulancia medicalizada del Hospital do Salnés durante el verano.
La formación que lidera Juan Fajardo considera que el municipio "non pode permanecer en silencio" ante una medida que "supón un grave risco para a seguridade, a atención e a vida das persoas".
EU señala que la retirada de la UVI móvil es una "decisión política" que "aumenta as posibilidades de morte das persoas que sufran unha emerxencia" en Vilagarcía. Además, consideran que demuestra que "para a Xunta é máis importante preservar a seguridade e a vida dos turistas, maioritamente madrileños, de Sanxenxo".
El portavoz, Juan Fajardo, apunta que "cada minuto resulta determinante cando se produce unha parada cardiorrespiratoria" y que reducir recursos significa "aumentar os tempos de resposta e asumir un risco innecesario para miles de veciños e veciñas".
Esquerda Unida considera "inaceptable" que el refuerzo de recursos sanitarios en otros municipios "se realice a costa de retirar medios imprescindibles de Vilagarcía" y defiende que la sanidad pública "debe gararntir a igualdade entre todos os cidadáns e non establecer territorios de primeira e de segunda".
"Falta de respecto institucional"
La formación considera, además, que la visita de Gómez Caamaño a Vilagarcía para "manifestar públicamente que a Xunta de Galicia non ten intención de repoñer a ambulancia retirada, desatendendo así a reclamación unánime da cidadanía, dos profesionais sanitarios, das entidades sociais e da maior parte das forzas políticas da cidade".
Para EU esta actitud supone "unha profunda falta de respecto institucional" hacia Vilagarcía y evidencia "unha absoluta falta de sensibilidade coa preocupación dunha cidadanía que ve como se pon en risco a súa seguridade e o seu dereito a unha asistencia sanitaria ed calidade".