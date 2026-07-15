Varela sobre la reunión con el conselleiro por la medicalizada: "Profundamente decepcionante"

Varela con el conselleiro antes de la reunión Mónica Ferreirós

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, calificó de "absolutamente decepcionante" la reunión con el conselleiro, Antonio Gómez, sobre la ambulancia medicalizada. Reconoce el regidor que ya fue al Hospital "sen esperanza", ya que minutos antes el responsable autonómico ya descartara dotar de dos UVI móviles la comarca durante el verano.

"Non se lle vai dar solución a algo que si a ten", apuntó el socialista, consciente de que "os recursos son finitos" pero "hai outras cousas nas que se pode recortar".

Durante el encuentro, que se produjo en el Hospital de Ande y al que asistieron también el gerente del área sanitaria Pontevedra y O Salnés, José Flores, y el de la Fundación 061, Román Gómez, Varela defendió que "esta zona tamén experimenta un incremento moi importante" durante la temporada estival. "Hai cousas importantes e cousas vitais", apunta Varela, que destaca el "papelón" del Partido Popular de Vilagarcía. "Mostraron o seu apoio á medicalizada pero estoy seguro de que sabían moito antes da negativa", seañaló el socialista.

Llamamiento a la movilización "sen bandeiras"

El regidor defiende que los motivos son todavía más para acudir a la concentración convocada por Zona Aberta, que se celebrará mañana jueves 16 de julio, a las 21 horas, en la Praza de Galicia. "Temos a oportunidade para facerlle ver o erro ao conselleiro", dijo Varela, que recordó los éxitos de otras movilizaciones, como precisamente la que finalmente acabó por dotar al Hospital de una ambulancia medicalizada, que hasta 2016 no existía en O Salnés. El regidor recordó que había un informe de Semes Galicia justificando esta necesidad y que, por ello, "non se entende este traslado", incidiendo en que "non pedimos que a quiten" de Sanxenxo.

Varela también incidió en que fue la fuerza realizada por el gobierno local la que acabó por conseguir que el centro de salud de Vilagarcía se hiciese en la Avenida da Mariña, por ello advirtió de que "vamos seguir mobilizándose" y que, "se non é este verán será o seguinte" pero "vamos conseguir que non se mova" la medicalizada.

También el Partido Socialista de Vilagarcía anima a la cioudadanía a participar en la protesta y anunció que lo harán "sen bandeiras sen siglas e sen pancartas" ya que "aquí xa todos e todas sabemos quen somos e esta concentración non é o día de exhibir partidismo e buscar medallas por lucir bandeiras máis grandes. O obxectivo é común e non fai falta nada máis", asegura el secretario xeral de la agrupación vilagarciana, que confía en que "todo o mundo entenda así", aunque reconoce que "cada quen valore como considere".