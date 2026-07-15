Ravella abre el plazo para que la hostelería solicite permiso para instalar las barras en San Roque

Las barras suelen colocarse en la noche previa a la Festa da Auga

El Concello de Vilagarcía abre el plazo – hasta el próximo día 30 de julio – para que los establecimientos hosteleros de la ciudad puedan solicitar permiso para instalar barras exteriores en las fiestas de San Roque. Las instancias pueden tramitarse por vía telemática en sede.vilagarcia.gal o bien presencialmente en el propio Consistorio.

Desde la administración local explican que los interesados deberán cumplir una serie de requisitos. El primero es que las barras deberán emplazarse delante del local y de modo que no impidan el paso de peatones por la vía pública o por la acera. Además no podrán exceder en ningún caso la fachada del establecimiento y deberán dejar libre el acceso al interior del local.

A mayores las barras deben cumplir un horario. No podrán funcionar antes de las diez de la noche del día 15 de agosto y tienen que estar retiradas el 16 a las seis de la tarde.

Bien sea de forma individual o colectiva cada uno de los establecimientos autorizados tiene que instalar un aseo público en el exterior del local antes de las doce de la mañana del día 15. En su solicitud deberán indicar el emplazamiento de estos servicios, con sus coordenadas geográficas. El Concello hará una inspección para constatar que se cumple con lo comprometido.

Además de cumplir con la ordenanza en vigor en materia de ruidos y vibraciones los responsables de las barras tienen la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil que pueda cubrir cualquier daño que pueda venir derivado de la misma.