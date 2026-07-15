Las hamburguesas más virales se dan cita en Fexdega de la mano de The Burger Cup

Imagen de una hamburguesa gourmet

Las hamburguesas más virales desembarcan en Vilagarcía del 22 al 26 de julio. Lo hacen en el recinto ferial de Fexdega y de mano de The Burger Cup, el campeonato itinerante que reúne a algunas de las recetas más virales del momento. Así pues el evento une competición y ocio gastronómico con un ambiente pensado para todos los públicos.

En el interior de Fexdega habrá un recorrido de sabores con hamburguesas gourmet, foodtrucks y propuestas gastronómicas. Todo con música en directo y de DJs. También habrá sorteos, zona 'pet friendly' y 'foodtrucks' con propuestas gastronómicas de los distintos lugares de España.

Los horarios son de miércoles a viernes de las siete de la tarde a las doce de la noche y el sábado y domingo de doce de la mañana a una de la madrugada, sin pausas.

Variedad y votación

Entre las hamburgueserías que participan en el campeonato están Champineta, Hunter Smash, Lame, Gosso, Burger`s Mafia, Vulcano Grill, Burger Lab, Capitano Burger y Smash Ganic. En la parte dulce estará El Señor de las Donas.

Los asistentes podrán votar por su burguer favorita mediante un código QR que se les facilitará en cada consumición. El evento culminará con la entrega de premios, en donde se coronará a la mejor hamburguesa elegida por el público.

Además de los puestos de comida habrá actividades paralelas, como un showcooking infantil previsto para el sábado a las 12:30 horas y dirigido a los más pequeños. Eso sí, es necesaria la inscripción previa.