Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Las hamburguesas más virales se dan cita en Fexdega de la mano de The Burger Cup

Las personas asistentes podrán votar por la mejor receta de la competición en el evento  que se celebra del 22 al 26 de julio

Fátima Frieiro
15/07/2026 13:57
Imagen de una hamburguesa gourmet
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las hamburguesas más virales desembarcan en Vilagarcía del 22 al 26 de julio. Lo hacen en el recinto ferial de Fexdega y de mano de The Burger Cup, el campeonato itinerante que reúne a algunas de las recetas más virales del momento. Así pues el evento une competición y ocio gastronómico con un ambiente pensado para todos los públicos.

En el interior de Fexdega habrá un recorrido de sabores con hamburguesas gourmet, foodtrucks y propuestas gastronómicas. Todo con música en directo y de DJs. También habrá sorteos, zona 'pet friendly' y 'foodtrucks' con propuestas gastronómicas de los distintos lugares de España.

Los horarios son de miércoles a viernes de las siete de la tarde a las doce de la noche y el sábado y domingo de doce de la mañana a una de la madrugada, sin pausas.

Variedad y votación

Entre las hamburgueserías que participan en el campeonato están Champineta, Hunter Smash, Lame, Gosso, Burger`s Mafia, Vulcano Grill, Burger Lab, Capitano Burger y Smash Ganic. En la parte dulce estará El Señor de las Donas.

Los asistentes podrán votar por su burguer favorita mediante un código QR que se les facilitará en cada consumición. El evento culminará con la entrega de premios, en donde se coronará a la mejor hamburguesa elegida por el público.

Además de los puestos de comida habrá actividades paralelas, como un showcooking infantil previsto para el sábado a las 12:30 horas y dirigido a los más pequeños. Eso sí, es necesaria la inscripción previa.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620