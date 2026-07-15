Las familias de A Lomba salen de la reunión con la Xunta "peor do que estabamos" y no descartan movilizarse

Familias de A Lomba concentrados en Pontevedra Cedida

Las familias de A Lomba salieron de la reunión con la Xefatura Territorial de Educación "peor do que estabamos", después de que les anunciaran que, además de suprimir una línea de 4º de Infantil (tres años) y de una docente, también se elimina otra plaza más de Audición e Linguaxe para el próximo curso.

La administración autonómica ya tomó una decisión con respecto al centro que finalmente se quedará sin esa aula, que será el de A Xunqueira y no el Anexo, tal y como les comunicó a la ANPA el jefe territorial, César Pérez Ares. "A súa actitude é de sobra coñecida", apuntó el portavoz de la asociación de familias, Antón Campos, al término del encuentro, en el que también participaron responsables de la Inspección educativa provincial.

"Dixeron que non ían cambiar e despois de media hora de reunión, onde intentaron convencernos de que tiñamos profesores de sobra, pois acabou", apunta Campos. Las familias acudieron a la convocatoria realizada por la ANPA y protagonizaron una nutrida concentración a las puertas del edificio provincial.

Mociones en el Pleno y en el Parlamento

Campos lamenta la escasa capacidad de diálogo que las familias tuvieron durante una reunión "na que íbamos a escoitar cales eran as decisións que xa tiñan tomadas". Por todo ello, desde la ANPA de A Lomba, que cuenta con el apoyo de la del Anexo, mantienen las medidas previstas. Así, el Pleno de Vilagarcía debatirá este mes una moción para dar apoyo a sus reivindicaciones y, además, el BNG registrará una iniciativa en el Parlamento gallego.

Las familias también están pensando en realizar una concentración. "Cremos que a calidade educativa non é a mesma tendo un aula de dez e outra de nove que tendo unha de 19" y recuerdan que hay alumnos con necesidades especiales. Además, inciden en que en otros centros, como el Arealonga, habrá dos líneas, con diez y once alumnos.

"Cada neno é un mundo e cunha sola tutora non van dar abasto atendendo todas esas necesidades", apuntan desde la ANPA A Xunqueira.