La Unidad de Conductas Adictivas de Vilagarcía atendió a más de 500 pacientes durante el año pasado

Visita del conselleiro al SPAD Cedida

La Unidade de Conductas Adictivas de Vilagarcía atendió durante el año pasado a 507 pacientes. Son diez profesionales los que trabajan en las instalaciones de Gumersindo Nartallo, que visitó el conselleiro de Sanidade, Agustín Gómez Caamaño tras el traspaso al Sergas, que se hizo efectivo en el mes de enero.

El responsable autonómico, que estuvo acompañado por el gerente del Sergas, José Flores, así como por la subdirectora de Atención á Saúde Mental, Almudena Díaz, destacó el "traballo exemplar" que realizan en la unidad, aportando "acompañamento e unha atención especialiazada".

En la misma línea se manifestó la coordinadora de la unidad, Carmen Mariño, que también agradeció la colaboración del Concello durante todos los años que funcionó como municipal. "Tenemos un equipo no de diez, de cien. Tienen mucha suerte los pacientes y yo encantada, porque tengo que hacer muy poco", apuntó.

También Caamaño agradeció al Concello el cuidado de las instalaciones, "que realmente están impecables", dijo ante la concejala de Sanidade, Tania García, también presente en el encuentro.

Una atención integral

La unidad da cobertura a una población de cerca de 87.000 personas de los municipios de Catoira, Caldas, Portas, Meis, Cambados, Vilagarcía y A Illa. Es un dispositivo ambulatorio "integral" que combina, en un mismo espacio, la atención clínica, la intervención psicosocial y una unidad de día, con un programa terapéutico-educativo muy completo que incluye talleres, deporte y estimulación cognitiva.

Gómez Caamaño recordó que, desde el pasado 1 de enero, tanto la de Vilagarcía como el resto de dispositivos municipales de atención a las conductas adictivas, se integró en el Servizo Galego de Saúde, un proceos administrativo "de gran complexidade" que hoy "está dando os seus froitos cun modelo asistencial máis global e coordinado".

La Consellería de Sanidade reservó más de 4,8 millones de euros para la financiación de las Unidades de Condutas Adictivas, "un investimento que se suma aos 8 millóns de euros que se destinan a convenios con entidades privadas deste sector", apuntan desde la administración autonómica.

El objetivo, remarcó Gómez Caamaño, es mejorar la calidad asistencial de más de 7.400 pacientes que atendieron estas unidades durante 2025.