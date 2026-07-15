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Vilagarcía

EU exige la convocatoria inmediata de la comisión para reducir el impacto de la pirotecnia

La formación aplaude la "valentía" de comisiones de fiestas locales que decidieron prescindir de bombas de palenque

Fátima Frieiro
15/07/2026 14:06
Juan Fajardo, portavoz de EU de Vilagarcía
Juan Fajardo, portavoz de EU de Vilagarcía
Mónica Ferreirós
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El grupo municipal de Esquerda Unida acaba de registrar una petición formal en el Concello en la que exige la convocatoria inmediata de la comisión para la reducción de la pirotecnia en el término municipal. El portavoz de la formación, Juan Fajardo, cree que es el momento de dar cumplimiento a los acuerdos plenarios y denuncia la "hipocrisía" del ejecutivo de Alberto Varela en este tema.

El edil izquierdista indica que "resulta especialmente chamativo que o executivo local continúe sen convocar a comisión que debía servir como espazo de diálogo para o estudo de alternativas que permitan reducir o impacto desta actividade no noso concello". Algo que, dice Fajardo, evidencia "covardía política". Creen desde Esquerda Unida que "algúns grupos só pretendían quedar ben con todas as partes, sen a máis mínima intención de impulsar medidas reais".

Reconocimiento

Fajardo aplaude la decisión de algunas comisiones de fiestas de la localidad que han decidido prescindir del uso de bombas de palenque para sus celebraciones. "A súa decisión demostra que é posible avanzar cara unhas festas máis inclusivas, sostibles e respectuosas sen renunciar ao carácter festivo", añade.

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