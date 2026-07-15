El conselleiro de Sanidade descarta una ambulancia medicalizada para Vilagarcía

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, compareció en el pleno del Parlamento para responder a una pregunta del BNG Cedida

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que estuvo en Vilagarcía para visitar el Servizo de Atención ás Dependencias y para reunirse con el alcalde, Alberto Varela, anunció ya que no habrá una ambulancia medicalizada a mayores para el Hospital do Salnés, tal y como reclaman partidos políticos, asociaciones y la población en general.

"Toda a planificación que fai o 061 é con criterios asistenciais, demográficos e xeográficos, incluíndo frecuencias e distancias entre as diferentes localidades", apuntó el responsable autonómico, que incidó en que en Sanxenxo la población aumenta durante el verano en más de 100.000 personas y que, durante 2025, las asistencias urgentes y emergentes en esta localidad doblaron las de Vilagarcía.

Aseguró en cualquier caso el conselleiro que la asistencia está garantizada con otros dispositivos, como cinco ambulancias de soporte vital básico que cubre "toda a área de Vilagarcía, Sanxenxo, Cambados, O Grove y Caldas", así como otra de refuerza en la capital arousana, que está operativa durante doce horas. Gómez Caamaño también apuntó a una de soporte vital avanzado en Pontevedra, una medicalizada y otra con enfermería, así como el helicóptero. "Máis alá dos dispositivos móbiles, que son moi importantes, está tamén o reforzo de recursos humanos", explicó el responsable autonómico, que apuntó al refuerzo de los PAC de Vilagarcía y Cambados, así como del Hospital, especialmente en citas de gran afluencia como el próximo Atlantic Fest, la Festa da Auga o el Albariño.

Otros recursos

En cuanto a las críticas y a la preocupación ciudadana, el conselleiro apuntó que "o 94 por cento das chamadas do 061 se responden antes de dez segundos" y que "as ambulancias tamén responden rápidamente" y que cuando no llega la medicalizada se movilizan "outros recursos máis rápidos". En este mensaje incidió el gerente del área sanitaria de Pontevedra- O Salnés, José Flores. "É verdade que a xente non ten por que saber ou cal é a capacidade de resolución dunha ambulancia medicalizada" y que "igual que en cualquier otra comunidad, en Galicia hai máis de 115 ambulancias de soporte vital básico, que atenden oitenta e moito por cento das apradas que ocurren en calquera rexión de España".

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, que está reunido en estos momentos con el conselleiro, ya convocó una comparecencia para dentro de unos minutos (HABRÁ AMPLIACIÓN)