Asistentes de 14 nacionalidades distintas vibrarán en A Concha al ritmo del Atlantic Fest

El festival se presentó en la zona VIP del recinto de la playa de A Concha Mónica Ferreirós

Asistentes de 14 nacionalidades distintas disfrutarán este año de la décima edición del Atlantic Fest. El festival, que se celebra en el arenal de A Concha desde este viernes, ha llegado a 2026 como un referente tanto a nivel nacional como internacional y con una identidad, como bien explican desde la organización, muy definida. Uno de los promotores de la celebración, Toño Caneda, explica que quedan muy poquitos abonos para poder asistir a algunos de los conciertos en directo del viernes y del sábado. Los del domingo - ya abiertos a la ciudad- serán en O Castro.

El evento se presentó – con todos los patrocinadores públicos y privados– con prácticamente todas las entradas vendidas. “Só quedan uns pouquiños abonos”, explicó Caneda. Así pues unas 10.000 personas se darán cita en un festival que ya trasciende fronteras y que se celebra en un enclave privilegiado. “Poucos hai que teñan estas vistas, directamente a Cortegada”, advirtió el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela.

Directos de primer nivel

Las puertas del festival indie-pop referencia en Galicia abren este viernes a las siete y media. Justo después, a las ocho, serán Nadadora los encargados de romper el hielo y abrir la puerta a todos los conciertos. Le seguirán a las nueve y media Triángulo de Amor Bizarro y Carolina Durante lo hará a las once, dejándole el escenario listo a la una de la mañana a Two Door Cinema Club. Los intermedios y transiciones correrán a cuenta todos los días de festival de Grande Osso en el espacio Vibra Mahou

El Atlantic arrancará el sábado más temprano. De hecho las puertas ya se abrirán a la una y media y Alonso será el encargado de estrenar el escenario a las dos. A las tres y cinco será el turno de Nacho Vegas y a las 17:15 de Depresión Sonora. A las siete y diez actuará Shame y a las 21:05 Carlos Ares. Los Planetas –que ya son un clásico en un festival al que acuden año sí y año también– tocarán sus grandes temas a las once. El último en actuar será Franz Ferdinand, a partir de la una de la mañana, uno de los grandes esperados de la edición de este año. Grande Osso, nuevamente, se encargará de ambientar las transiciones. El domingo ya en O Castro a las 12:30 actuará Aiko El Grupo y a las dos cerrará Joe Crepúsculo.

Actividades paralelas

Marcas como Mahou, Alma Atlántica, Xacobeo y Galicia Calidade, así como entidades como el Concello de Vilagarcía, la Autoridade Portuaria y la Diputación y la Xunta tienen su hueco en el evento musical, cultural y gastronómico.

En todo el recinto del festival habrá varios stands, entre ellos uno de maquillaje glitter, así como otros muchos de carácter promocional.

La organización también habilita la acampada de todos los años y pide a los asistentes que usen o bien el transporte público o los aparcamientos disuasorios para evitar atascos.