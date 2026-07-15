Arranca el proyecto que estudia cómo vivían los prehistóricos en el litoral arousano

Areoso es uno de los enclaves objeto de los dos proyectos G. Salgado

El estudio de las comunidades prehistóricas en la Ría de Arousa acaba de arrancar con la puesta en marcha de dos proyectos de investigación. La iniciativa está coordinada por el Instituto de Arqueología de Mérida, el centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Junta de Extremadura. Cuenta además con la participación de la Universidad de Extremadura y con la de Santiago de Compostela.

El equipo de trabajo lleva analizando la zona desde hace más de 15 años y busca estudiar cómo vivieron las comunidades prehistóricas en la costa y cómo los cambios medioambientales cambiaron el paisaje durante los últimos 8.000 años. La acción se centra en la Ría de Arousa, en concreto en cinco áreas prioritarias como son la isla de Sálvora, el complejo intermareal Umia-O Grove, A Illa de Arousa y los islotes Guidoiro, Areoso y Pedregoso, la isla de Cortegada y el municipio de Boiro.

Una de las responsables de los proyectos, Manuela Costa, señala que “estas zonas albergan evidencias de ocupación, monumentos megalíticos, cistas funerarias, concheros prehistóricos, paleosuelos y depósitos edafo-sedimentarios que permiten reconstruir la evolución del paisaje litoral en relación con la ocupación humana”.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es el de que integra la arqueología con las ciencias de la Tierra para estudiar simultáneamente los vestigios humanos y los procesos geomorfológicos que han modelado el litoral gallego.

En las tareas se emplearán tecnologías avanzadas y se realizarán dataciones mediante radiocarbono y luminiscencia ópticamente estimulada, que permitirán establecer cronologías más precisas sobre la ocupación humana. Entre las acciones previstas destaca el estudio de posibles monumentos megalíticos recientemente identificados en la isla de Sálvora y en el islote de Tourís Novo, así como la investigación de los excepcionales contextos arqueológicos del Neolítico y de la Edad del Bronce de Guidoiro Areoso.