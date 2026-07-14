Zona Aberta pide implicación para traer de vuelta la ambulancia medicalizada al Hospital do Salnés

Presentación de la convocatoria en la Praza de Ravella Mónica Ferreirós

La asociación de comercio y hostelería Zona Aberta da el paso para defender el regreso de la ambulancia medicalizada a la base del Hospital do Salnés y llama a toda la comarca a asistir a la concentración que se llevará a cabo mañana jueves, a las 21 horas, en la Praza de Galicia. Rodeada por colectivos, partidos políticos y sindicatos, la presidenta Rocío Louzán explicó que actúan, sobre todo, “como vecinos y vecinas”, afectadas por la falta de un recurso de vital importancia.

“Estamos preocupados por la pérdida de un servicio esencial de nuestra comarca”, apuntó la portavoz del sector servicios, que destacó que el traslado de la UVI móvil supone “una enorme preocupación para miles de personas de los concellos que forman parte del área sanitaria del Hospital do Salnés”. No solo de Vilagarcía incidió, sino también de Vilanova, A Illa, Cambados, Ribadumia y Catoira.

Eso sí, Louzán destaca que “queremos dejar claro que esta reivindicación no va en contra de ningún” municipio, y que no piden que se retire el recurso de otra zona para traerlo aquí. “Todo lo contrario”, explica. La asociación, al igual que el gobierno local y otros partidos políticos y asociaciones, reclaman que se incrementen las ambulancias medicalizadas, con el objetivo de “garantizar la cobertura”, especialmente en “esta época del año, donde la población aumenta masivamente y significativamente”.

Por todo ello, hacen un llamamiento a la unidad e invitan a toda la ciudadanía y a las asociaciones, colectivos sociales, culturales, vecinales, deportivos, empresariales, así como a todas las personas que “quieran defender este servicio público” a participar en la concentración convocada para mañana. “Porque una ambulancia medicalizada no entiende de profesiones, ni de concellos, entiende de personas. Y todos, absolutamente todos, podemos precisarla algún día”, concluyó Rocío Louzán. Compareció en la Praza de Ravella, acompañada por representantes del PSOE, el BNG, la CIG y CCOO, así como de comerciantes, hosteleros y otros sectores. Detrás, la fachada del Concello lucía una pancarta en la que también se reclama una UVI móvil permanente con base en el Hospital do Salnés.

Apoyos políticos

La de hoy podría ser una jornada clave en ese sentido, ya que el conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, se desplaza a Vilagarcía, donde mantendrá una reunión con el alcalde, Alberto Varela. Fue el regidor el que solicitó de urgencia este encuentro, tras tres sucesos que causaron una gran conmoción en la comarca y en dos de los cuales fallecieron dos vecinos. La Fundación Pública 061 defendió que se enviaron los recursos adecuados, pero la preocupación ciudadana es evidente, por lo que se reclama es que los recursos se multipliquen, también con el objetivo de dar una mayor tranquilidad a la población de O Salnés.

La de mañana no es, de hecho, la única concentración para demandar una medicalizada. También hubo otra el sábado pasado, convocada por el BNG. El secretario xeral del PSdeG y portavoz en el Parlamento, José Ramón Gómez Besteiro, se pronunció también sobre este asunto, criticando el traslado a Sanxenxo en época estival “cando o necesario é que se destine alí unha distinta”. Para el diputado, “o lóxico sería contar con dous vehículos” y advirtió de que “unha ambulancia básica non substitúe só 12 horas ao día unha UVI móbil con personal médico”, por lo que mostró su apoyo a la protesta.