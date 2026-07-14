Vilagarcía se vuelca con la Selección a pocas horas de que arranque la Semifinal del Mundial

Vilagarcía sale a las calles para animar a la Selección en la Semifinal del Mundial que se juega hoy a las 21:00 horas.

Las terrazas y los bares se llenaron desde primera hora de la tarde para reservar sitio y disfrutar de uno de los partidos más esperados, que podría darnos un pase a la Final el próximo domingo 19 en Nueva York.