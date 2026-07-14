Recomiendan no consumir agua de la traída de San Xoán de Bamio

Imagen de archivo de un grifo sin agua Cedida

La comunidad de Agua de San Xoán de Bamio emitió un bando recomendando a los vecinos no consumir de esta traída, debido a los resultados de la última analítica realizada. Según explican en el cartel, colocado a lo largo de la parroquia, algunos valores están “por riba do normal”.

Desde la comisión lanzan una recomendación, que muchas personas afectadas decidieron seguir, por lo que se encuentran sin agua. Otros vecinos tienen otras traídas conectadas, por lo que ayudan a quienes no pueden utilizar este servicio, tan necesario para la higiene personal o para cocinar, entre otras cuestiones de la vida cotidiana.

En todo caso, desde la comisión Auga de San Xoán de Bamio señalan que ya hay una empresa realizando los trabajos necesarios de cara a solventar los problemas detectados durante la última analítica realizada.

En este sentido, desde la propia comunidad de aguas lanzan un mensaje de tranquilidad y explican que “xa se están facendo as xestións necesarias para resolver o problema” y que se considera que “é unha cuestión de poucos días”.