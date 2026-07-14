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Vilagarcía

Ravella invierte 13.000 euros en el saneamiento de la calle Illa de Ons

Fátima Frieiro
14/07/2026 17:00
El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y la portavoz del gobierno, Tania García, en un pleno
El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y la portavoz del gobierno, Tania García, en un pleno
Mónica Ferreirós
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La Xunta de Goberno acaba de adjudicar a la empresa Moncosa OHS las obras de reforma integral de la red de saneamiento en la calle Illa de Ons, en la urbanización Burgonova de Cornazo. El proyecto tiene un presupuesto de 13.129 euros y un plazo de ejecución de 30 días. Las obras consistirán en la separación de las conducciones de las aguas pluviales y residuales. Desde el Concello señalan que fue en una inspección en la que se detectó que ambas estaban ahora unidas y que esa era la causa que provocaba vertidos al regato de Santa Mariña. Ahora Moncosa abrirá el pavimento e instalará nuevas tuberías exclusivamente para aguas residuales, de modo que estas serán conducidas al sistema general de saneamiento municipal. Las aguas pluviales seguirán vertiendo al regato, que conecta con O Con y llega después al mar. Una ve terminada la instalación la empresa deberá reponer el pavimento y la acera en los tramos afectados.

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