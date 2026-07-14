La Policía Local encuentra a un hombre desorientado por los márgenes de la recta de Rubiáns

Vistas de la Avenida de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía localizó y puso a salvo a un vecino de 71 años de edad que caminaba desorientado por los márgenes de la carretera N-640, conocida como la recta de Rubiáns. Se trata de un hombre que padece principios de deterioro cognitivo y que se dirigía a pie al centro hospitalario.

La alerta saltó gracias a la colaboración ciudadana. Un conductor que circulaba por la citada vía fue el que avistó al hombre, dando aviso a la centralita de la Policía Local. Una patrulla se desplazó de urgencia al punto indicado, localizando al hombre en pleno trayecto. Tras comprobar que se encontraba en aparentes buenas condiciones de salud, pero desorientado los agentes procedieron a llevarlo a su casa.