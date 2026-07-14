Miembros de Ádega Mónica Ferreirós

La historia de los cines de Vilagarcía cobrará vida en un mural colectivo, de la mano de Ádega, que continúa con los actos por su 50 aniversario. El artista que se encargará del pintado es Sebastián Camacho y, en este caso, el lienzo será el muro situado entre la tienda El Hogar y el edificio de los sindicatos.

"Queremos que este mural non sexa só unha obra artística, senón unha peza feita entre todos e todas, unha homenaxe compartida á memoria cultural de Vilagarcía", explican desde Ádega. Por ello, invitan a participar a la ciudadanía en el pintado de una parte del mural.

El mural rendirá homenaje al Fantasio, al Arosa y al Cervantes, tres cines situados a escasos metros de esta obra artística. Ádega invita a la ciudadanía a asistir mañana miércoles, a partir de las 11, a la Rúa Castelao, para pintar el mural. "Non importa saber debuxar, nin ter experiencia. Importa estar, compartir, deixar unha marca de amor ao cine", apuntan desde el cineclub, que agradecen la colaboración a la propiedad del solar del muro, la empresa Mondragón.