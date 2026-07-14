El estudio técnico cifra en dos millones el coste de regenerar O Preguntoiro

Estado en el que se encuentra la playa de O Preguntoiro G.S.

Dos millones de euros. Ese es el coste que –según la empresa contratada por el Concello para realizar un estudio técnico– tendría la regeneración integral de la playa de O Preguntoiro, en Vilaxoán. En concreto la firma de ingeniería civil Aquanáutica entiende que son necesarios 1.924.328 euros para que exista una garantía de que la arena –una vez realizados los aportes pertinentes– permanezca en su sitio y no se pierda como ocurrió en regeneraciones anteriores.

Tras el estudio de morfodinámica realizado los expertos plantean una alternativa con menos coste – unos 632.000 euros–. En este caso entienden los técnicos que no existe garantía de que los áridos permanezcan. Esto obligaría a hacer aportes de forma periódica lo que, a la larga, seguiría encareciendo la actuación.

El informe especializado llegó hace tan solo unos días al Concello y el propio alcalde, Alberto Varela, entiende que, aunque la capacidad económica de las arcas municipales es elevada y a que la situación financiera es de bonanza, se descarta la ejecución del ansiado proyecto con cargo a fondos propios. Cabe recordar que la cuantía necesaria es lo que se ha destinado a inversiones en anualidades anteriores y diversificadas en proyectos diferentes.

Así pues, y ante el elevado coste, el ejecutivo socialista se pondrá en contacto con las administraciones con competencia en la zona costera y litoral con el objetivo de que sean ellas las que asuman el ambicioso proyecto. A mayores la idea de Ravella es explicar a las entidades de Vilaxoán el resultado del citado estudio elaborado por Aquanáutica. Y es que cabe recordar que la regeneración de este visitado arenal es una petición histórica de la asociación de vecinos, pero que también implica a otros colectivos como la Cofradía de Vilaxoán, dado que este arenal escenifica la perfecta convivencia entre el turismo y el baño y la extracción marisquera.

Alberto Varela también destaca la complejidad de la actuación, dado que –como él mismo dice– “é unha praia artificial”.

La complejidad

Además de aportar la cantidad que costaría llevar a cabo un proyecto firme, el estudio también hace referencia a tres cuestiones concretas. Por un lado los técnicos reconocen que la zona es compleja a nivel morfodinámico, ya que –según sus propios términos–es “moi pouco enerxética”. Advierten también que los aportes de arena realizados en los últimos años no consiguieron que la playa se mantuviese de forma estable y que, por ejemplo, cubra las canalizaciones. De hecho son perfectamente visibles. Los técnicos hacen especial referencia a los temporales, a las mareas y al viento del Oeste, que influye a la hora de extraer el sedimento de la playa. Así pues, por su propia ubicación y fisionomía, O Preguntoiro sufre de importantes pérdidas de arena de forma continua.

Un dique de hormigón

Los técnicos proponen la construcción de unas gradas de hormigón para cubrir las canalizaciones existentes. Además entienden que lo idóneo es dar a la playa un apoyo lateral para evitar la afectación directa de las corrientes. Una acción que debe acompañarse de un relleno de sedimento. A mayores se apuesta por instalar un dique de hormigón flotante en la boca. Este reduciría de forma considerable la presión de las olas debido al viento.

La alternativa más barata es la que incluye la construcción de las gradas, el apoyo lateral y el relleno con sedimento. La más cara añade la ejecución del citado dique flotante, lo que reduciría las corrientes y garantizaría una playa más estable.

Es esta última alternativa la que, en todo caso, convence más al equipo de gobierno. Eso sí, es necesaria la búsqueda de financiación para que pueda hacerse realidad.

Recuperar la bandera

Cabe recordar que la playa de O Preguntoiro gozó hace años del distintivo de la bandera azul. Un galardón que no perdió, en todo caso, por la falta de arena en la zona, sino por la calidad del agua. El Concello ejecutó importantes inversiones para mejorar el saneamiento, pero cada verano continúa habiendo episodios puntuales que afectan al baño.