El BNG solicitará en el Congreso la apertura del aparcamiento de la Casa do Mar de Vilagarcía

Entrada de la Casa do Mar Gonzalo Salgado

El BNG llevará al Congreso la demanda para que se abran al público las plazas de aparcamiento de la Casa do Mar. Lo hará a través del diputado Néstor Rego, tras el "fracaso" de la negociación por parte del Concello, según explican los nacionalistas.

La zona cuenta, aproximadamente, con 45 plazas que, sin embargo, tras el proceso de renovación del edificio "permanecen baleiras e pechadas", tanto en horario de tarde de lunes a viernes como en el fin de semana. "Os procesos de humanización deben ir acompañados de alternativas para o estacionamento de vehículos que anteriormente ocupaban as rúas da cidade onde se realizaron intervencións", explican desde el BNG, que recuerdan que en febrero presentaron una moción al Pleno para que el Concello llevase a cabo las negociaciones pertinentes con el ISM.

Al no prosperar dicho diálogo, desde el BNG deciden hacerlo a través de su diputado, al entender que "dita parcela, no horario anteriormente citado, debería destinarse a aliviar a necesidade de prazas de aparcamento da zona, necesidade que sen dúbida se incrementará coa apertura do novo centro de saúde, sendo precisa unha nova bolsa de prazas alternativa".