Ravella inicia la renovación urgente del saneamiento en Faxilde después de sufrir hundimientos

Las obras en la Rúa Faxilde ya empezaron

Los vecinos de Faxilde verán solucionados muy pronto los problemas registrados desde hace meses en la calle que lleva el mismo nombre. La empresa Moncosa OHS acaba de iniciar la reparación urgente de la red de saneamiento, que ha motivado diversos hundimientos en el firme para malestar de los vecinos de la zona. Desde la administración local exponen que la contratación se hizo por vía extraordinaria por lo que la Alcaldía asumió de forma puntual las funciones de la Xunta de Goberno Local.

De esta forma se aceleraron los plazos ante la necesidad imperiosa y evidente de que había que solucionar un problema que, aparte de los desperfectos en el firme de la calzada, provocó vertidos de aguas residuales que afectaron a propiedades públicas y privadas. En esta actuación urgente las arcas municipales invertirán un total de 58.948 euros.

Trabajo conjunto

Según la administración municipal la empresa adjudicataria trabaja en coordinación con los servicios técnicos del Concello y también con la empresa concesionaria del abastecimiento de agua, Espina y Delfín. Antes de proceder a la sustitución de las tuberías es necesario –primero– que Espina haga un by-pass en la red de agua potable, a fin de habilitar las gavias en las que se insertarán las nuevas canalizaciones. Para causar las menores molestias posibles tanto a los residentes como a la circulación de vehículos, la intervención se desarrollará por tramos. Será cuando termine cuando se ejecutará el asfaltado completo del vial.

Desde Ravella explican que la actuación incluye a mayores la renovación de las viejas tuberías de fibrocemento, que se sustituirán por unas de PVC de 315 milímetros de diámetro. Se hará la conexión de la red principal a todas las viviendas afectadas.

La administración local insiste en que la complejidad del proyecto no es menor, dado que la red antigua discurre a cuatro metros de profundidad y – a su lado justo– fueron construidas hace décadas diversas casas, muchas de ellas con escasa cimentación. Es por ello que la obra debe ser muy precisa con el objetivo de no dañar las construcciones situadas a los márgenes del vial.

El Concello recuerda que la Rúa Faxilde es una de las que figura en el plan de asfaltados del presente ejercicio, de manera que de aquí a muy pocas semanas presentará un aspecto completamente renovado, tanto en la zona superficial como en lo referente a las redes enterradas.

Fin de la obra en Vilaboa

Mientras que la ansiada obra de mejora en la Rúa Faxilde acaba de terminar el propio alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, acompañado por varios de sus concejales visitaron el final de obra en la Rúa Vilaboa, en Sobradelo. Lo hicieron después de que en este importante vial se invirtieran casi 400.000 euros para adecentar un espacio que discurre entre las casas y entre elementos patrimoniales como son un lavadero y una fuente de agua.

“Esta foi unha petición veciñal que, ademais, nós levabamos no noso programa electoral. Agora por fin podemos visitar esta rúa xa rematada”, declaró el primer edil en la visita.

Fue él el que recordó que la actuación de modernización llegó a 1.300 metros cuadrados y que implicó el cambio de canalizaciones, alumbrado, firme y mobiliario urbano.

El alcalde, Alberto Varela, y parte de su gobierno visitaron el fin de los trabajos en la Rúa Vilaboa CONCELLO

“Esta obra incluía un entorno importante no que hai unha parte histórica, como son a fonte e o lavadoiro, que é moi valorada polos veciños. Lo que se hizo fue un trabajo que fue acorde con el lugar en el que se realizó”, indicó el primer edil.

El alcalde explicó que en el entorno de los dos elementos patrimoniales se optó por combinar el adoquín con el hormigón, para darle un aspecto más cuidado. “Os veciños están moi contentos co resultado”, aseguró.

Alberto Varela volvió a recordar que la apuesta de su equipo de gobierno es por “todas as zonas do noso concello” y sacó de nuevo cifras que ya había utilizado en intervenciones anteriores para asegurar que “7 de cada 10 euros que se invisten son no rural”. Declaró que no hace tanto que se visitó la finalización de la obra en las calles Feal y Marxiada y que en estos momentos se está ejecutando en Vilaxoán la de Bouza de Abaixo. También ratificó que muy pronto se acometerán las anunciadas mejoras en la Rúa Esperanza, en Carril. Además hizo referencia a todos los viales de las diferentes partes de la localidad que se verán afectados por el plan de asfaltados. Cabe recordar que este se ejecutará seguramente en el mes de septiembre y que también llegará a un punto delicado del centro urbano como es la avenida Rodrigo de Mendoza, castigada todavía por los trabajos que Augas de Galicia está llevando a cabo para la construcción de los tanques de tormenta. La idea es que todo ese vial quede totalmente reparado y asfaltado.