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Diario de Arousa

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Vilagarcía

Ratifican a absolución dun acusado de agresión sexual en Vilagarcía a unha muller con discapacidade

O TSXG rexeita o recurso da denunciante por ser "inviable" a modificación dos feitos xulgados

Europa Press
13/07/2026 17:37
El TSXG tumba un recurso y confirma la declaración de obras no legalizables
Fachada do TSXG
| D. A.
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A Sala do Civil e Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificou a absolución da Audiencia de Pontevedra a un home acusado de agresión sexual a unha muller en Vilagarcía cun grao de discapacidade do 65%, quen se atopa diagnosticada de esquizofrenia paranoide, sometida a tratamento terapéutico.

A Sala desestima o recurso da denunciante ao ser "inviable" a "modificación dos feitos probados", "incompatibles coa condena que se solicita". Cabe interpor recurso de casación ante o Tribunal Su

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