Vilagarcía
Ratifican a absolución dun acusado de agresión sexual en Vilagarcía a unha muller con discapacidade
O TSXG rexeita o recurso da denunciante por ser "inviable" a modificación dos feitos xulgados
A Sala do Civil e Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificou a absolución da Audiencia de Pontevedra a un home acusado de agresión sexual a unha muller en Vilagarcía cun grao de discapacidade do 65%, quen se atopa diagnosticada de esquizofrenia paranoide, sometida a tratamento terapéutico.
A Sala desestima o recurso da denunciante ao ser "inviable" a "modificación dos feitos probados", "incompatibles coa condena que se solicita". Cabe interpor recurso de casación ante o Tribunal Su