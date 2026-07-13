La UTE Copasa & Pesa ejecutará la ampliación de la depuradora de Vilagarcía

Estacion depuradora de Ferrazo Gonzalo Salgado

La UTE formada por Copasa Infraestructuras SLU.y PESA Medioambiente S.A. resultó ser la adjudicataria del contrato para la elaboración del proyecto y ejecución de la obra de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Ferrazo, en Vilagarcía. La resolución fue publicada en la web de contratos públicos de la Xunta.

La propuesta ganadora supondrá una inversión de 26 millones de euros, contando con el IVA, lo que supone una rebaja de un millón (aproximadamente) con respecto al precio de licitación. Fueron ocho las empresas que se presentaron a este concurso, el más importante de los que la Xunta de Galicia puso en marcha en Vilagarcía durante los últimos años, pero dos de las ofertas fueron rechazadas por contener bajas temerarias. El plazo de ejecución es de 33 meses.

Copasa es una empresa fundada en los años ochenta en Ourense, aunque con una dirección general en Madrid y una amplia expansión internacional, participando en proyectos como el AVE a la Meca. PESA Medioambiente, por su parte, es una firma de ingeniería con sede central en Santiago de Compostela especializada en el diseño, construcción y explotación de plantas de tratamiento de agua.

Hay otros dos contratos pendientes de adjudicar relacionados con esta obra: el de la asistencia técnica y dirección facultativa y el de coordinación y desarrollo de actividades preventivas, que suman algo más de medio millón de euros.

Una obra cofinanciada

La ampliación de la depuradora de Ferrazo es una obra confinanciada por la Xunta y por el Concello, que aporta seis millones de euros en varias anualidades y según el convenio firmado. El restante, procede de las arcas autonómicas aunque, a su vez, cuenta con una subvención del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), que supone el 60 por ciento del total, ya que la actuación se circunscribe al ODS 2 de una Europa más verde, con reducción de las emisiones de carbono. Las obras tienen como objetivo ampliar la capacidad de la depuradora de Ferrazo, que hace ya tiempo que se quedó obsoleta debido al crecimiento poblacional y que, cada cierto tiempo, cuenta con informes negativos de Augas de Galicia por deficiencias en su funcionamiento. Además, tiene como objetivo también contribuir a la mejora del saneamiento y evitar vertidos, al igual que las obras de los tanques de tormenta, que también están llevándose a cabo en Valle Inclán y Fexdega. La previsión que anunció el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una visita a Vilagarcía, es que las obras de la EDAR comiencen el próximo año.