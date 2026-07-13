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Vilagarcía

El Curtas rinde homenaje a Cortegada en su cartel de 2026 con la ancestral leyenda del Urco

El autor es el ilustrador Flavio Greco, que apuesta por el terror cósmico en su propuesta

Fátima Frieiro
13/07/2026 12:28
El cartel del Curtas está firmado por el ilustrador Flavio Greco
El cartel del Curtas está firmado por el ilustrador Flavio Greco
Flavio Greco
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Cortegada y su ancestral leyenda del Urco son las protagonistas del cartel anunciador del Curtas 2026. El ilustrador Flavio Greco es el autor de una propuesta que echa mano del horror cósmico con un escenario que tiene mucho de mística y de local, como es la isla carrilexa.

En su creación artística Greco capta un momento de inquietante tensión en el que dos jóvenes seguidores del festival se enfrentan a lo desconocido en su búsqueda de aventuras. La obra busca apelar a la nostalgia de aquellos clásicos de aventuras de los 80 y también al horror cósmico, en el que lo desconocido escapa a la lógica humana.

El festival hace además un guiño a la ciudad que lo acoge y que lo vio nacer actualizando una leyenda que, durante generaciones, atormentó a la población: el Urco. Este es un perro negro espectral, demoníaco e inmenso que siempre es portador de malos presagios y que, según cuentan las leyendas, atravesaba la Ría a nado en las noches de tormenta para sembrar el pánico.

El Curtas une así tradición y modernidad, imaginario y fantástico. El festival se celebrará del 23 de octubre al 1 de noviembre.

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