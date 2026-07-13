Educación convoca a las familias de A Lomba a una reunión

Familias de A Lomba Mónica Ferreirós

La Consellería de Educación convocó a las familias de A Lomba a una reunión que tendrá lugar el próximo miércoles en Pontevedra, con el objetivo de analizar las medidas que causaron preocupación en el centro: la retirada de una línea de 41 de Infantil y la de eliminación de una plaza de profesora.

La ANPA pide a las familias que acudan de forma masiva a este encuentro y que estén a las 10:15 horas en la puerta del edificio administrativo de Campolongo. Serán recibidos por el jefe territorial, César Pérez, y por el inspector.

La asociación A Xunqueira señala que, además de la supresión del aula y de la plaza de profesora, se aprobó un nuevo catálogo por el que se eliminan dos docentes más de infantil, "ofertando só sete aulas para o ciclo de Infantil 27/28".

Una reacción en cadena

Fue el 30 de junio cuando se tuvo conocimiento de estas decisiones por parte de la dirección del centro, a la que Inspección le pidió que fuese la que decidiese si el aula a cerrar era en A Lomba o en el Anexo, ya que son dependientes. Tanto la ANPA como representantes del alumnado matriculado en 4º de Infantil se reunieron con los grupos políticos con representación en el Pleno para buscar su apoyo y formar un frente común, "na defensa desta liña, do profesorado e da calidade educativo" para el alumnado.

La ANPA explica que esta decisión no solo afectará al alumnado de 4º de Infantil (tres años), "nin sequera o fará só nesta etapa escolar. Afectará a todos os niveis, comenzando por reducir o profesorado, o apoio educativo do alumnado con necesidades específicas e especiais e trasladándose á etapa de Primaria nos vindeiros anos".