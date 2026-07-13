Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Educación convoca a las familias de A Lomba a una reunión

Será el miércoles en Pontevedra

Olalla Bouza
13/07/2026 17:26
Familias de A Lomba
Familias de A Lomba
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Consellería de Educación convocó a las familias de A Lomba a una reunión que tendrá lugar el próximo miércoles en Pontevedra, con el objetivo de analizar las medidas que causaron preocupación en el centro: la retirada de una línea de 41 de Infantil y la de eliminación de una plaza de profesora.

La ANPA pide a las familias que acudan de forma masiva a este encuentro y que estén a las 10:15 horas en la puerta del edificio administrativo de Campolongo. Serán recibidos por el jefe territorial, César Pérez, y por el inspector.

La asociación A Xunqueira señala que, además de la supresión del aula y de la plaza de profesora, se aprobó un nuevo catálogo por el que se eliminan dos docentes más de infantil, "ofertando só sete aulas para o ciclo de Infantil 27/28".

Una reacción en cadena

Fue el 30 de junio cuando se tuvo conocimiento de estas decisiones por parte de la dirección del centro, a la que Inspección le pidió que fuese la que decidiese si el aula a cerrar era en A Lomba o en el Anexo, ya que son dependientes. Tanto la ANPA como representantes del alumnado matriculado en 4º de Infantil se reunieron con los grupos políticos con representación en el Pleno para buscar su apoyo y formar un frente común, "na defensa desta liña, do profesorado e da calidade educativo" para el alumnado.

La ANPA explica que esta decisión no solo afectará al alumnado de 4º de Infantil (tres años), "nin sequera o fará só nesta etapa escolar. Afectará a todos os niveis, comenzando por reducir o profesorado, o apoio educativo do alumnado con necesidades específicas e especiais e trasladándose á etapa de Primaria nos vindeiros anos".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620