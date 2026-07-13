Dónde ver el España-Francia en Arousa en pantalla gigante

La Praza do Castro se ha convertido en la 'fan zone' de Vilagarcía en este Mundial Mónica Ferreirós

No hay duda. La agenda de los arousanos está marcada a rojo este martes a partir de las nueve de la tarde para ver el partido de semifinales del Mundial entre Francia y España. El encuentro se retransmite en abierto por Televisión Española, pero hai quienes prefieren apoyar a su equipo en compañía, tomándose una cerveza y celebrando las alegrías (o las penas) con amigos y familiares. Es por ello que algunos concellos de las tres comarcas arousanas se han adelantado a la jugada y habilitarán pantallas gigantes para seguir al equipo de Luis de la Fuente.

Como ya ocurrió en el partido de Cuartos, en el margen norte de la Ría de Arousa habrá pantalla en Ribeira. Será en la Praza de Pontevedra y busca ser un punto de encuentro para los aficionados de la Roja. En Sanxenxo quienes busquen apoyar a la Selección también podrán hacerlo gracias al Concello. La pantalla estará instalada en la Praza Fonte de Ramos con el objetivo de que quienes quieran acercarse, puedan hacerlo. En Vilanova el lugar elegido es el pabellón municipal.

En Valga el Concello ha decidido abrir el Auditorio Municipal para que los futboleros estén cómodos para ver el partido que, de ganar España, la llevará de lleno a la gran final del domingo. Ahí el encuentro también se podrá ver en formato de grandes dimensiones. Lo mismo de la mano de la Diputación de Pontevedra, que mantiene la pantalla de partidos anteriores justo delante del Pazo Provincial.

Por su parte en Vilagarcía sus ciudadanos tendrán que optar o por ver el partido en sus casas o acudir a alguno de los locales hosteleros de la localidad. El alcalde, Alberto Varela, explicó que el Concello no colocará pantalla gigante para la semifinal. "Temos unha gran hostelería e é un bo lugar para velo", matizó. De hecho zonas como la de la Praza do Castro se han convertido en un hervidero en encuentros anteriores. ¿Y si pasa a la final? Ahí Varela se moja y apunta que, seguramente, la administración local optará por colocar una gran pantalla. Lo mismo que en Caldas, donde si el equipo llega al domingo se convertirá a A Tafona en una gran 'fan zone' con banderas, gran ambiente e incluso música de DJ.