CCOO continúa con las movilizaciones en la oficina de Correos de Vilagarcía

Protesta en Correos en Vilagarcía Gonzalo Salgado

CCOO de Vilagarcía continúa con las movilizaciones por la "grave situación" que se vive en la oficina de atención al cliente de Correos en Vilagarcía, como consecuencia de la "falta de contratación y de la política de recortes de personal que viene aplicando la empresa", explican.

La oficina, explican desde el sindicato, pasó de contar con seis personas trabajadoras en el turno de mañana a disponer únicamente de la mitad, lo que apuntan que provoca muchas largas colas y tiempos de espera que alcanzan de media los 40 minutos.

"Lo que está ocurriendo es tan insostenible que la propia directora y la jefa de equipo se ven obligadas diariamente a abandonar parte de sus funciones organizativas para atender directamente al público y cubrir los puestos que la empresa mantiene sin cubrir", señalan desde CCOO, que acusa a Correos de negarse a solucionar este problema.

Esperas "cada vez mayores"

El sindicato incide que se trata de un problema que afecta tanto a la ciudadanía, que "soporta esperas cada vez mayores", como a la plantilla, que sufre "una carga de trabajo insoportable" y, mientras tanto, "la dirección de la empresa sigue imponiendo objetivos comerciales ajenos a las necesidades del servicio, como priorizar la venta de seguros de Axa por encima de otros servicios postales".

Por todo ello, continúan con las acciones de protestas que comenzaron el 29 de junio. La siguiente será mañana martes, 14 de julio, se llevará a cabo una nueva concentración a las 12 horas, delante de la oficina de atención al público situada en al Rúa do Río.